Составляем положение об управленческом учете. Что важно при этом помнить

Конкретных жестких законодательных требований к организации управленческого учета в компаниях нет. Поэтому на предприятии необходимо самостоятельно разработать и утвердить специальный документ, который будет регламентировать основы ведения управленческого учета.

Таким документом выступает положение об управленческом учете. Универсальных форм такого положения нет, разрабатываем и прописываем самостоятельно.

В общем виде структура документа об управленческом учете будет выглядеть следующим образом:

титульный лист;

раздел с описанием сферы использования положения в организации;

раздел, содержащий ссылки на нормативные документы, которыми следует руководствоваться специалистам, осуществляющим управленческий учет;

раздел, посвященный общим принципам организации управленческого учета в компании;

заключительные сведения и документы (об авторах, лист согласования с ответственными руководителями, ген. директором, лист ознакомления и т. д.).

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