Составляем положение об управленческом учете. Что важно при этом помнить

Таким документом выступает положение об управленческом учете. Универсальных форм такого положения нет, разрабатываем и прописываем самостоятельно.
В общем виде структура документа об управленческом учете будет выглядеть следующим образом:
титульный лист;
раздел с описанием сферы использования положения в организации;
раздел, содержащий ссылки на нормативные документы, которыми следует руководствоваться специалистам, осуществляющим управленческий учет;
раздел, посвященный общим принципам организации управленческого учета в компании;
заключительные сведения и документы (об авторах, лист согласования с ответственными руководителями, ген. директором, лист ознакомления и т. д.).
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