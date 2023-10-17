Минимальная подготовка машины к зиме обойдется в 26 688 рублей

Минимальный зимний набор для подготовки авто к зиме в октябре вырос на 18%.

Минимальный набор для подготовки машин к зиме в октябре обойдется россиянам в среднем в 26 688 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», пишет «Газета.Ru».

В минимальный набор входят четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость и услуга шиномонтажа.

Больше всего из списка за год подорожали шины — средний чек вырос на 18% и в октябре составил 6158 рублей. На 6% и 5% соответственно подорожали набор щеток стеклоочистителя и незамерзайка. Средний чек набора щеток составил в октябре 1055 рублей, а жидкости – 255 рублей. Цены на услуги шиномонтажа за год выросли на 1%, средний чек в октябре составил 1020 рублей.