Минимальная подготовка машины к зиме обойдется в 26 688 рублей

Минимальный набор для подготовки машин к зиме в октябре обойдется россиянам в среднем в 26 688 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», пишет «Газета.Ru».
В минимальный набор входят четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость и услуга шиномонтажа.
Больше всего из списка за год подорожали шины — средний чек вырос на 18% и в октябре составил 6158 рублей. На 6% и 5% соответственно подорожали набор щеток стеклоочистителя и незамерзайка. Средний чек набора щеток составил в октябре 1055 рублей, а жидкости – 255 рублей. Цены на услуги шиномонтажа за год выросли на 1%, средний чек в октябре составил 1020 рублей.
Комментарии3
... кто зимние шины каждый год покупает????? забыли свечи... чисто женский подход у газеты. раз зима, то новую резину и щетки с брызгалкой обязательно )))))) шиномонтаж давно 1тр не стоит
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а здесь и не говорили про каждый год. Но, если вам в этом году надо все это обновить, то стоить будет столько
Наталия, мне бросилось в глаза слово "минимальный"... И я сразу ослепп ...
Я то думал - минимум - это щетки (не факт. рекомендуют 3-5 т.км менять), свечи (не факт, если ТО было недавно). Ну и брызгалка...