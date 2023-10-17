Производители свинины и сои могут отправлять свою продукцию на экспорт. Расчеты надо вести за рубли через спецсчета

Иностранные покупатели будут оплачивать сельскохозяйственную продукцию в валюте, а экспортеры получат средства на специальный счет в рублях.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения, в котором утвержден список сельскохозяйственной продукции. Об этом сказано на сайте правительства.

С 1 ноября 2023 года при экспорте сельхозпродукции будет особый порядок расчетов.

Покупатели смогут переводить оплату в валюте на специальный счет, потом платеж передадут уполномоченному банку или бирже, а поставщик получит деньги в рублях через специальный счет.

В перечень включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров, — говорится в документе.

8 августа президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставки сельскохозяйственной продукции.