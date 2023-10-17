Кабмин начнет устанавливать цены на непродовольственные товары

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который позволит правительству устанавливать предельно допустимые розничные цены на непродовольственные товары.
Чтобы стабилизировать стоимость товаров на рынке, кабмин будет на 90 календарных дней ограничивать максимальные цены.
Предлагаемые новеллы направлены, прежде всего, на преодоление так называемого фиаско рынка, когда субъекты экономической деятельности начинают действовать в ущерб общественным интересам, что влечет необходимость административного вмешательства и регулирования рыночных отношения с целью их сглаживания или устранения негативных последствий для общества, — сказали авторы законопроекта.
Сейчас правительство может контролировать стоимость только продовольственных товаров.
Комментарии2
Сначала зафиксируют цены, потом в магазине будут продавать сахар не больше 2 кг в одни руки... Здравствуй СССР!
Нет
потом он исчезнет с прилавков.
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Угу.