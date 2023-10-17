📧Как передать повестку удаленщику и что происходит в личном кабинете ИП по имущественным налогам. Пятничный дайджест Разборов

Подготовили новый материал по нюансам воинского учета. Также сегодня в разборах: что проверить в чеке самозанятого, что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ, как оформить гибкий график работы.

Что разбирали на этой неделе

1. Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

2. Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

3. Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги. Разбирались в хитросплетениях ЕНС.

4. Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать. Разбирались, кае это оформить.

5. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

Подробно перечислили, что должно быть в октябрьском уведомлении по ЕНП.

6. Что такое материальные затраты в бухучете

Разбирались, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

7. Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур

Разобрали, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

8. Чек самозанятого: что в нем проверить

Рассказали, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

Как читать все разборы?

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

разбор в текстовом формате — инструкции по новым правилам, обзоры важнейших изменений и разъяснения от Минфина и ФНС, примеры проводок, учет в 1С, подробный алгорит действий в сложных ситуациях (увольнения, нетипичные операции, ВЭД, проверки и др.). Материалы дополнены полезными приложениями — чек-листами, таблицами, памятками, образцами для скачивания;

разбор в формате короткого и емкого видео — мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам, за пару минут объясним ключевые нюансы, подскажем, что заполнить, куда сдавать, что делать не нужно.

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайте подписку, читайте полезные материалы и смотрите видео.