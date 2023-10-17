Лимит дохода по ПСН считают до момента отказа от патента

ИП на УСН+ПСН утрачивает право на ПСН, когда доход с начала года превысит 60 млн рублей. Причем считают доход как от ПСН, так и для ПСН.

При этом ИП может сняться с учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, если прекратил деятельность по патенту. Для этого надо направить заявление КНД 1150025.

Снятие с учета происходит в течение 5 дней, а датой снятия с учета будет дата прекращения деятельности по ПСН.

Для ИП на УСН + ПСН лимит доходов (60 млн рублей) в целях применения ПСН учитывается до даты снятия с учета в качестве налогоплательщика ПСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.06.2023 № 03-11-11/52014.