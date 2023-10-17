Лимит дохода по ПСН считают до момента отказа от патента

При этом ИП может сняться с учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, если прекратил деятельность по патенту. Для этого надо направить заявление КНД 1150025.
Снятие с учета происходит в течение 5 дней, а датой снятия с учета будет дата прекращения деятельности по ПСН.
Для ИП на УСН + ПСН лимит доходов (60 млн рублей) в целях применения ПСН учитывается до даты снятия с учета в качестве налогоплательщика ПСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.06.2023 № 03-11-11/52014.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Напомню, что в случае превышения лимита во время применения ПСН утрата права на ПСН идет с даты начала патента, то есть задним числом.
Если патент был оформлен с 1 января по 31 декабря, а в конце года доходы превысили лимит, то право на ПСН утрачивается с 1 января (см. письмо Минфина от 22.11.2022 № 03-11-11/113782).
Про ошибки ИП при подсчете лимита по ПСН мы рассказывали тут.
Кстати, было предложение увеличить лимит дохода по ПСН с 60 до 150 млн рублей. Но Минфин такую идею отверг (письмо от 05.07.2023 № 03-11-11/62573).
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