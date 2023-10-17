Центробанк предупредил о рисках инвестирования в депозитарные расписки со скидками

Сейчас на внебиржевом рынке можно приобрести с дисконтом 50% расписки компаний, которые хотят переехать в РФ. После того, как они получат статус международных компаний, их ценные бумаги перейдут на биржу, а это грозит волатильностью из-за роста предложения.

Инвестиции в депозитарные расписки квазироссийских компаний, которые продаются с дисконтом до 50%, могут вызвать на рынке «волатильность из-за роста предложения». Об этом сказано на сайте Центробанка.

Сейчас на внебиржевом рынке инвесторы могут приобрести ценные бумаги компаний, которые планируют сменить юрисдикцию и переехать в РФ.

Когда эти организации получат статус международной компании, им придется перевести депозитарные расписки в биржевые акции.

Банк России не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения. Регулятор обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, — говорится в сообщении.

Размер скидки при заключении внебиржевых сделок с квазироссийскими бумагами может достигать 50%.

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