Сливочное масло из Белоруссии подорожало на 10 рублей четвертый раз за месяц

Минимальная стоимость поставки белорусского масла в Россию уже в четвертый раз растет на 10 рублей. Сейчас сливочное масло жирностью 80% и более стоит 510 рублей за килограмм.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило минимальную экспортную цену на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Об этом сказано на правовом портале Республики Беларусь.

С 28 октября 2023 года минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более установлена в 510 российских рублей за 1 кг.

Масло жирностью от 72% до 80% стоит 460 рублей за 1 кг.

Ранее экспортные цены повышались 12, 20 и 25 октября 2023 года. Каждый раз к сумме прибавлялось по 10 рублей.