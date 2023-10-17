Инженерам обнулят налоги на прибыль

Инженерные компании могут получить такие же льготы, как в сфере IT. Им обнулят налоги на прибыль, снизят тарифы страховых взносов и освободят от НДС профильные услуги.

Такое предложение есть в проекте концепции развития инжиниринга и промышленного дизайна, который подготовил Минпромторг и подписал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Среди мер поддержки, которые должны обеспечить «ускоренное технологическое развитие и высокий уровень локализации промышленных производств, устранив и минимизировав риски дальнейшего развития барьеров, ограничивающих развитие отрасли»:

временное обнуление налога на прибыль;

снижение тарифов страховых взносов;

освобождение ряда услуг от НДС;

финансовые преференции и др.

Чтобы получить такую поддержку, компании нужно будет оказаться в специальном реестре инжиниринговых организаций и фирм промышленного дизайна, право оставаться в котором нужно будет подтверждать раз в два года. А чтобы оказаться в списке, компания должна: