Инженерам обнулят налоги на прибыль

Такое предложение есть в проекте концепции развития инжиниринга и промышленного дизайна, который подготовил Минпромторг и подписал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Среди мер поддержки, которые должны обеспечить «ускоренное технологическое развитие и высокий уровень локализации промышленных производств, устранив и минимизировав риски дальнейшего развития барьеров, ограничивающих развитие отрасли»:
временное обнуление налога на прибыль;
снижение тарифов страховых взносов;
освобождение ряда услуг от НДС;
финансовые преференции и др.
Чтобы получить такую поддержку, компании нужно будет оказаться в специальном реестре инжиниринговых организаций и фирм промышленного дизайна, право оставаться в котором нужно будет подтверждать раз в два года. А чтобы оказаться в списке, компания должна:
существовать не менее трех лет;
иметь профильный ОКВЭД;
быть налоговым резидентом в России;
предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны;
иметь доли доходов от инжиниринговой деятельности свыше 30%;
иметь ежегодную выручку за последние три года не менее 10 млн рублей.
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