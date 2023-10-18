ФНС будет по-новому устанавливать взаимозависимость иностранных компаний с российскими

Налоговики хотят получить больше контроля над сделками с зарубежными компаниями, чтобы предотвратить вывод прибыли из страны и уклонение от уплаты налогов.

ФНС и Минфин собираются расширить круг компаний, за сделками которых будут следить, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов и вывода капитала из РФ. Об этом узнал «Forbes».

Сейчас иностранная компания признается взаимозависимой с российской, если ее доля в капитале составляет 25%. Ведомства планируют снизить этот барьер до 10%.

Например, если российская организация владеет 15% компании из Китая, то эти компании будут взаимозависимыми, а их сделки будут внимательно проверять на соответствие рыночным ценам.

ФНС поводит проверку сделок с годовым доходом от 1 млрд рублей внутри одного холдинга. С 2021 года о таких сделках компании должны уведомлять налоговиков.

Если служба выявит, что применялось трансфертное ценообразование (ТЦО) и суммы занижались, то бизнесу будет доначислен налог. Размер доначисления посчитают на основании той суммы, которую ФНС признает рыночной.

За обоснованную цену будут принимать не максимальную и минимальную границу интервала рыночных цен, а медианное значение.

Недавно мы писали, что Минфин и ФНС ужесточат наказание за занижение налоговой базы, изменится подход к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО).

​​​​​​​Задача законопроекта — бороться с перетоком налоговой базы из России, особенно в условиях усложнившегося, а часто и прекратившегося обмена информацией между ФНС и западными налоговыми органами, — сказал партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков.

Также Минфин и ФНС предлагают отменить контроль цен в сделках с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами. Для этого нужно доказать, что у российской организации-должника нет взаимозависимости с иностранной компанией-кредитором.

Мера позволит российскому бизнесу продолжить получать кредиты из «недружественных» стран и не предоставлять по таким сделкам ТЦО-документацию.

Законопроект планируют опубликовать в ближайшее время.

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