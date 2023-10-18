Для радиоэлектронных ОС нужно соотнести коды ОКОФ и ОКПД2

Для ОС в виде радиоэлектронной продукции действует ускоренная амортизация. Для определения амортизационной группы таких ОМ надо определить код ОКОФ. При этом радиоэлектронная продукция включена в реестр с кодами ОКПД2.

Как сопоставить эти коды, пояснил Минфин в письме от 30.08.2023 № 03-03-06/1/82573.

Сейчас никаких переходных ключей нет.

Но компания сама может в большинстве случаев самостоятельно соотнести коды ОКОФ и ОКПД 2, чтобы определить амортизационную группу, к которой относится амортизируемое основное средство, включенное в реестр.

В ОКОФ принята определенная структура кода, согласно которой знаки в коде ОКОФ начиная с 4-го знака соответствуют кодам из ОКПД 2 и могут иметь длину кода от 2 до 9 знаков в зависимости от длины кода в ОКПД 2.

Если компания затрудняется в определении нужного кода, надо обращаться в Минэкономразвития, так как именно это ведомство уполномочено давать разъяснения по этому вопросу.

Амортизация ОС в бухгалтерском учете идет по ФСБУ 6/2020.

После обучения вы получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.

Посмотреть программу

Пройдя курс, вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.