Для радиоэлектронных ОС нужно соотнести коды ОКОФ и ОКПД2

Как сопоставить эти коды, пояснил Минфин в письме от 30.08.2023 № 03-03-06/1/82573.
Сейчас никаких переходных ключей нет.
Но компания сама может в большинстве случаев самостоятельно соотнести коды ОКОФ и ОКПД 2, чтобы определить амортизационную группу, к которой относится амортизируемое основное средство, включенное в реестр.
В ОКОФ принята определенная структура кода, согласно которой знаки в коде ОКОФ начиная с 4-го знака соответствуют кодам из ОКПД 2 и могут иметь длину кода от 2 до 9 знаков в зависимости от длины кода в ОКПД 2.
Если компания затрудняется в определении нужного кода, надо обращаться в Минэкономразвития, так как именно это ведомство уполномочено давать разъяснения по этому вопросу.
Амортизация ОС в бухгалтерском учете идет по ФСБУ 6/2020.
Изучить его поможет курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
После обучения вы получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
Пройдя курс, вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
Комментарии