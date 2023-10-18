📝Как исправлять ошибки по новым ФСБУ

Ошибки в отчетности текущего года рекомендуется исправлять сразу, как только обнаружите. Как это сделать грамотно и без проволочек, подскажет эксперт Эльвира Митюкова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

Ошибки текущего года нужно сторнировать — проводите неверную сумму со знаком «минус». Если в конце года вы не перешли на новый стандарт (например, ФСБУ 25/2018), то делаем корректировки началом года.

Это не повлияет на налоговый учет и не скажется на бухгалтерском, если не формируется промежуточная отчетность.

Ошибки прошлых лет важно распределить по существенности. Как правило, существенными признают ошибки, искажающие строку отчетности на 5% или более.

Несущественные ошибки, найденные до подписания отчетности, исправляйте записями на 31 декабря в том же порядке, что и ошибки текущего года.

Подробнее о том, как подготовиться к сдаче бухгалтерской отчетности и как грамотно сделать корректировки, вы сможете узнать на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря.

Практическими знаниями поделится эксперт Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.

Купить билет

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!