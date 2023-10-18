Будет новый бланк для регистрации ИП

В ЕГРИП предлагают отображать данные об ИП-главах КФХ. Эти сведения будут вносить в ЕГРИП при первичной регистрации ИП, или при регистрации изменений.

Спустя 2 года Госдума приняла законопроект с поправками в закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Он был внесен в ноябре 2021 года.

О проблеме регистрации у ИП-фермеров мы рассказывали здесь.

ФНС в письме от 15.04.2022 № ЕД-17-14/70@ обещала после принятия этого закона разработать бланки для госрегистрации, чтобы люди наконец-то опять смогли регистрироваться фермерами.

И вот почти свершилось – на федеральном портале опубликовано уведомление о разработке новых форм для регистрации ИП и глав КФХ.

Новая форма нужна для идентификации зарегистрированных в качестве ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Она заработает с января 2024 года.