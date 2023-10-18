Кабмин просят не наказывать компании за использование зарубежного ПО

Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России.

ОПИ направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и в Совет Федерации с просьбой ввести временный мораторий на привлечение к ответственности компаний за использование иностранного софта без согласия правообладателя, пишут «Ведомости».

В письме ОПИ указали на сложность быстрого перехода на российское ПО. Для банков, операторов связи других компаний смена софта повлечет не только «кратный рост капитальных затрат», но и «резкое снижение функциональности». В организации добавили, что сейчас привлечь к ответственности за использование софта могут и сами компании-разработчики, покинувшие РФ.

В Совете федерации считают, что мораторий должен действовать только для компаний, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО. К 2030 г. в Совфеде допустили возможность полной замены иностранного софта.