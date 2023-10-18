Минфин: цифровой рубль станет наличной валютой XXII века

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что, согласно концепции и регулированию в рамках пилотного проекта, у цифрового рубля с наличными деньгами есть больше сходств, чем с безналичными, пишет RG.RU.
«По сути, это наличная валюта XXII века или какого-то там другого, которая по большому счету должна будет заменить наличные. Самая главная задача здесь в данной ситуации — это обеспечить использование цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к интернету, тогда, конечно, удобство по сравнению с использованием наличного и безналичного оборота будет наиболее высоким», — сообщил Моисеев.
Также он напомнил, что фактическими операторами цифровых рублей не являются банки. «У банков достаточно ограниченные роли, они открывают цифровые кошельки, которые находятся в ЦБ. То есть фактически банки только проводят идентификацию клиентов», — пояснил замминистра.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
Цифровой рубль — это наличная валюта XXII века. Об этом в ходе международного таможенного форума заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ты доживи хотя бы до XXII век минус 10 лет.
Вот что значит делать нефиг на такой должности! Сиди рассуждай какими валютами в 25-м веке расплачиваться будем, какими в 48-м.....
Ирина
Для того чтобы в 25-м веке было чем расплатиться надо уже в 21-м подсуетиться. Будут там эти рублики ходить или не будут, сиё нам не известно, а вот деньжата за их разработку, премии за внедрение и ещё стопятьсот плюшек уже сейчас получить господам хочется