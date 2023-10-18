Минфин: цифровой рубль станет наличной валютой XXII века

Цифровой рубль — это наличная валюта XXII века. Об этом в ходе международного таможенного форума заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что, согласно концепции и регулированию в рамках пилотного проекта, у цифрового рубля с наличными деньгами есть больше сходств, чем с безналичными, пишет RG.RU.

«По сути, это наличная валюта XXII века или какого-то там другого, которая по большому счету должна будет заменить наличные. Самая главная задача здесь в данной ситуации — это обеспечить использование цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к интернету, тогда, конечно, удобство по сравнению с использованием наличного и безналичного оборота будет наиболее высоким», — сообщил Моисеев.

Также он напомнил, что фактическими операторами цифровых рублей не являются банки. «У банков достаточно ограниченные роли, они открывают цифровые кошельки, которые находятся в ЦБ. То есть фактически банки только проводят идентификацию клиентов», — пояснил замминистра.

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