84% предпринимателей из ЛНР стали вести бизнес по законам РФ

31 193 индивидуальных предпринимателя, которые раньше работали в ЛНР, теперь привели свои документы в соответствие российскому законодательству. Это же сделали 26,4% компаний.

Больше 31 тыс. предпринимателей из Луганской Народной Республики перерегистрировали свой бизнес по нормам российского законодательства. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя управления УФНС по ЛНР Олега Иванова.

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зарегистрированы 31 193 индивидуальных предпринимателя, из которых 84% ранее осуществляли предпринимательскую деятельность на территории Луганской Народной Республики, — сказал Олег Иванов.

Информацию о 10 166 юридических лицах автоматически внесли в ЕГРЮЛ после присоединения ЛНР в состав РФ. Сейчас 2 680 компаний или 26,4% привели свои документы в соответствие российскому законодательству.

206 предпринимателей из других регионов страны получили патент на ведение бизнеса в ЛНР. Они будут заниматься торговлей, работать в сфере общественного питания, заниматься пассажирскими перевозками и сдавать в аренду нежилые помещения.

Также в ЛНР из других регионов России приехали 1 574 человек, которые зарегистрировались как самозанятые и оказывают услуги в сфере красоты, ремонта и пассажирских перевозок.