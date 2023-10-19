🎃Депутаты предложили заменить Хэллоуин Днем жутких сказок и историй

В Госдуме предложили отмечать в России «День жутких сказок и историй» вместо Хэллоуина.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.

Бухгалтеры обсуждают новость в Трибуне и предлагают свои названия. У нас уже есть несколько вариантов.

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