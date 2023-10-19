Депутат предложил отказаться от дисклеймеров в рекламе на радио

Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отказаться от дисклеймеров в радиорекламе. Об этом пишет «ТАСС».
Ускоренное воспроизведение дисклеймеров к рекламе на радио вызывает раздражение у слушателей и не позволяет эффективно донести обязательную информацию, — сказал Алексей Нечаев.
По мнению депутата, нужно найти альтернативный способ информирования потребителя. Например, можно исключить объемные данные о юридическом лице рекламодателя и озвучить только ссылку на сайт его компании.
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