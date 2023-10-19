Потери от недостачи и порчи товара идут в расходы по налогу на прибыль, но в пределах нормы

В состав материальных расходов при расчете налога на прибыль идут потери от недостачи и порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли.

Эти нормы утверждают отраслевые министерства.

Также к материальным расходам приравниваются технологические потери при производстве и транспортировке.

Это потери, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья.

Порядок отраслевого учета технологических потерь регулируется отраслевым законодательством, а не нормами НК РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.09.2023 № 03-03-06/1/84439.

Расходы на материалы в бухучете регулируются ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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