Потери от недостачи и порчи товара идут в расходы по налогу на прибыль, но в пределах нормы

Эти нормы утверждают отраслевые министерства.
Также к материальным расходам приравниваются технологические потери при производстве и транспортировке.
Это потери, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья.
Порядок отраслевого учета технологических потерь регулируется отраслевым законодательством, а не нормами НК РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.09.2023 № 03-03-06/1/84439.
Расходы на материалы в бухучете регулируются ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Разобраться с ним поможет наш курс повышения квалификации «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
После обучения вы получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
Пройдя курс, вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
Комментарии