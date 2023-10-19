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Налог на сверхприбыль

Утвердили декларацию по налогу на сверхприбыль

С 01.01.2024 внедрят новую форму отчетности – декларацию по налогу на сверхприбыль (КНД 1151163).
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В ней такие листы:

  • Титульный лист;

  • Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

  • Раздел 2 «Расчет суммы налога»;

  • Раздел 2.1 «Балансовая стоимость активов»;

  • Раздел 3 «Сведения о реорганизации».

Кстати, изначально в проекте раздела 3 в декларации не было.

Приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/676@ с формой декларации опубликован на официальном портале.

О новом налоге на сверхприбыль мы говорили и писали тут.

Срок уплаты налога на сверхприбыль – 28 января 2024 года. Ставка – 10%. Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

При этом есть возможность уменьшить налог, если частично уплатить его до конца ноября 2023 года.

Комментарий главного редактора «Клерка»

В бухучете налог на сверхприбыль надо будет проводить через счета 68, 96, 99.

Такие вводные дал Минфин в информационном письме от 14.09.2023 № ИС-учет-46.

Кроме того, свои рекомендации по бухучету налога на сверхприбыль дал ФОНД «НРБУ «БМЦ». Разработан подход к признанию ретроспективных налогов и сборов (которые подлежат уплате с прошлых доходов).

Так как есть возможность снижения суммы ретроспективного налога к уплате путем его досрочной уплаты, организация признает расход до истечения срока досрочной уплаты в сумме, рассчитанной с учетом намерений и возможностей досрочной уплаты.

Минфин пояснял, что обеспечительный платеж, являясь вычетом по налогу на сверхприбыль, не будет доходом для налога на прибыль (письмо от 15.09.2023 № 07-01-09/88375).

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