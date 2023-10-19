Можно не уведомлять МВД о приеме на работу белоруса. Но лучше уведомить

Граждане Белоруссии принимаются на работу в упрощенном порядке, потому что эта страна входит в ЕАЭС. Сотруднику не нужен патент, работодателю не надо оформлять приглашение на въезд. Правила приема на работу белорусов – такие же, как для россиян.

Разъяснение дает ГИТ по г. Москве в письме от 17.10.2023 № ПГ/21589/10-34055-ОБ/18-1270.

Когда принимают на работу иностранцев из стран ЕАЭС, надо уведомлять управление по вопросам миграции МВД о заключении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров.

Но есть постановление Верховного суда (от 30.05.2017 № 78-АД17-19), что о приеме на работу белорусов миграционную службу можно не уведомлять.

Но чтобы избежать споров с проверяющими органами, лучше уведомить, советует столичная ГИТ.

Если белорус не въезжает в РФ, а работает дистанционно, то уведомлять МВД не надо.

С 1 января 2023 года временно пребывающие иностранцы больше не должны предъявлять при трудоустройстве полис ДМС.

Между тем временно пребывающие высококвалифицированные специалисты по-прежнему должны оформлять полис ДМС для трудоустройства.

Комментарий главного редактора «Клерка» Ранее Минтруд в письме от 21.09.2023 № 16-4/ООГ-1668 давал разъяснение, что белорусам (не ВКС) полис ДМС не нужен, потому что между РФ и Беларусью есть соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам. По нему граждане Беларуси имеют равные права с гражданами РФ на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ. На самом деле полис ДМС не нужен всем временно пребывающим иностранцам.

Право на бесплатную медицинскую помощь временно пребывающие иностранцы получат при условии, что работодатель выплачивает взносы как минимум 3 года.