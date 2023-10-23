💥 ИП на ПСН может продавать товары юрлицам в розницу

Оптовая торговля не подпадает по ПСН, а розничная – подпадает. Даже если розница идет в адрес юрлиц.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.06.2023 № 03-11-11/59105.

В целях применения ПСН используется понятие розничной торговли как предпринимательской деятельности, связанной с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

При этом нет ограничений в части возможности применения ПСН при деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой по договорам розничной купли-продажи с юрлицами.

Поэтому при рознице с юрлицами можно применять ПСН. Если будет оптовая торговля, то нельзя.