При проверке клуба для предпримателей Club 500 нарушений не нашли

Ранее сообщалось, что в закрытый бизнес-клуб в Москве пришла проверка, счета арестованы и у компании есть нарушения в части уплаты налогов. Позднее эта информация была опровергнута.

По информации ТАСС адвокат Евгений Грицков, представляющий интересы заведения сообщил, что проверка правоохранителей никаких нарушений не выявила, а инициирована она была по телефонным звонкам.

«Следователи не нашли подтверждений нарушения закона», – заявил адвокат. Он также отметил, что на данный момент у налоговой нет претензий к CLUB 500.

По информации, полученной «Клерком» с сайта ФНС, сведения о налоговых нарушениях и задолженностях у компании действительно отсутствуют.

Руководство клуба собирает подать заявление в СК на инициаторов проверки, из-за которой работа заведения была парализована на несколько часов.

Дмитрий Портнягин — сооснователь бизнес-клуба Club 500 отметил, что инцидент не повлияет на дальнейшую работу клуба.

«Когда ты ведешь публичную деятельность и оказываешь широкое общественное влияние, у тебя полтора миллиона подписчиков соц сетях, большая часть из которых предприниматели, а ты являешься популярным бизнес-блогером, такие ситуации неизбежны. Потому что есть люди, которым это не нравится, которые нас не любят. Есть люди, которые нам завидуют — конкуренты, которые не могут с нами справиться, и это обратная сторона публичности.» — прокомментировал ситуацию Дмитрий.