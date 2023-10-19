Рынок онлайн-образования заработал 31,4 млрд рублей в третьем квартале

В третьем 2023 года рынок образовательных сервисов вырос на 38% год к году. Выручка Edtech-компаний составила 31,4 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Smart Ranking.

По итогам первого квартала прошлого года рынок высшего онлайн-образования также показал высокий рост – 54%.

Компании, которые работают в сфере дополнительного профессионального образования за третий квартал получили на 38,6% больше, до 10,9 млрд рублей.

Выручка в сегменте детского образования увеличилась на 44%, до 9,3 млрд рублей, а специалисты по бизнес-образованию сократили прибыль на 9,47% и заработали 1,9 млрд рублей.

Лидером рынка стал сервис Skillbox, у которого выручка за третий квартал выросла на 20%, до 3,5 млрд рублей. На втором месте — Skyeng, а на третьем — «Синергия».

В рейтинге Edtech-компаний «Клерк» занял 86 место, заработав в третьем квартале 2023 года на образовательных курсах 41 млн рублей.