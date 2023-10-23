«Яндекс.Музыка» удалила больше 4 тысяч треков по решению Роскомнадзора

Сервис получил 275 требований от Роскомнадзора на удаление музыкальных треков и клипов.

За девять месяцев 2023 года сервис «Яндекс.Музыка» удалил 4 333 музыкальных треков и клипов по требованию Роскомнадзора. Об этом сказано в отчете компании об удаленном контенте.

В течение полугода сервис получил 275 запросов от госорганов с требованием удалить клипы, подкасты и обложки к музыкальным альбомам по 305 ссылкам. 17,5 тыс. песен получили маркировку «18+».

С января по конец июня 2023 года Яндекс удалил из поиска 18 838 678 ссылок по запросам правообладателей, а всего с момента подписания Меморандума — 95 273 180 ссылок, — говорится в сообщении.

В мае 2023 года председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал подготовку законопроекта, который обяжет сервисы самостоятельно модерировать контент и удалять незаконные материалы.