HeadHunter объявил о выкупе акций у нерезидентов

Иностранцы смогут получить по 910,5 рублей за одну ценную бумагу. Сообщения о выкупе привели к росту цен акций на Мосбирже.

Рекрутинговая компания HeadHunter приняла решение выкупить у иностранцев свои акции, которые ранее размещались на бирже NASDAQ. Об этом пишут «Ведомости».

Держатели акций HeadHunter смогут получить за одну ценную бумагу 910,5 рублей.

Правительственная комиссия по контролю за инвестициями одобрила сделку, но с учетом «налога на выход» в 10%.

Заявки на выкуп акций будут принимать до 1 декабря, о результатах компания сообщит до 7 декабря.

В мае 2019 года HeadHunter провел IPO на бирже NASDAQ, но после февраля 2022 года торги акциями компании были приостановлены, а весной 2023 года американская торговая площадка инициировала принудительный делистинг.

На фоне новостей о предстоящем выкупе ценные бумаги HeadHunter выросли в цене на Московской бирже. По данным на 11:42 мск акции подорожали на 4,35%, до 3 908 рублей.

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