В Белоруссии появятся цифровые белорусские рубли

Национальный банк Белоруссии планирует ввести в оборот цифровые белорусские рубли, чтобы упростить расчеты с иностранными партнерами. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на заместителя председателя правления Национального банка Дмитрия Калечица.

«Ключевая цель проекта [введение цифрового рубля] — трансграничные платежи в цифровых валютах центральных банков. Взаимодействие платформ цифровых валют центробанков позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров, что особенно важно в текущих условиях», — сказал Дмитрий Калечиц.

Ранее Нацбанк Белоруссии утвердил концепцию развития платежного рынка и цифровизации банковского сектора на 2023-2025 годы. Документ разработан с учетом российского опыта.