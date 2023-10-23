С кредитных и дебетовых карт Ситибанка запретят оплачивать ЖКХ, мобильную связь и интернет

Ситибанк с 1 декабря установит ограничения по оплате услуг с дебетовых и кредитных карт.

С 1 декабря 2023 года Ситибанка вводит ограничения по дебетовым картам. Клиентам будут недоступны исходящие переводы на карту, оплата мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг. Об этом сказано на сайте банка.

Для держателей дебетовых карт с 1 декабря 2023 года исходящие переводы с карты на карту, а также оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станут недоступны, — говорится в сообщении.

Те же самые ограничения затронут и владельцев кредитных карт Ситибанка.

Клиенты банка по-прежнему могут отправлять переводы в рублях по реквизитам и номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

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