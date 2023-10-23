✅Каким должен быть приказ о дисциплинарном взыскании? Забирайте образец

Что должен содержать в себе приказ о взыскании, чтобы из-за формулировок в документе суд не отменил наказание.

Если у суда будет сомнение, что компания обоснованно применила к работнику взыскание, то судьи будут искать нарушения в процедуре. В том числе и в приказе о взыскании. Поэтому важно составлять его грамотно.

Что обязательно должно быть указано в приказе:

информация о времени, месте проступка;

укажите какую именно обязанность не выполнил работник и как это произошло (ст. 192 ТК).

опишите негативные последствия для компании;

дайте ссылку на должностную инструкцию или локальный акта, которые нарушил сотрудник;

укажите реквизиты объяснительной сотрудника;

укажите реквизиты документов, которые подтверждают проступок сотрудника;

приведите аргументы, подтверждающие соразмерность наказания проступку.

Образец приказа о дисциплинарном взыскании

ООО «Ромашка» г. Москва, ул. Осташковская, д.8 ИНН 15079875684 наименование организации

ПРИКАЗ «О дисциплинарном взыскании» Номер Дата составления 234/кдв 02.11.2023

Иванов Иван Иванович, продавец розничного магазина, 30 октября 2023 года с 09 часов 00 минут по18 часов 00 минут отсутствовал на своем рабочем месте. Документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, не представил.

Иванов И. И. допустил грубое нарушение трудовой дисциплины – отсутствие наработе без уважительных причин в течение рабочего дня, чем нарушил ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации иПравила внутреннего трудового распорядка работников ООО «Ромашка».

На основании вышеизложенного, а также служебной записки директора ООО «Ромашка» К. К. Поляковой от 01.11.2023, акта отсутствия на работе Иванова И. И. от 01.11.2023, письменного объяснения Иванова И. И. от 01.11.2023, графика рабочего времени на 2023 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

День 30 октября 2023 года считать прогулом. За грубое нарушение трудовых обязанностей – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (прогул), Иванову Ивану Ивановичу объявить замечание. Снизить Иванову И. И. квартальную премию на 15%. С данным приказом под роспись ознакомить Иванова И. И.

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