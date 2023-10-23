В Турции устанавливают эквайринговые терминалы для оплаты картами «Мир»

В местах с большим потоком туристов из России банки установят платежные терминалы, которые принимают карты «Мир».

Российские банки начали устанавливать платежные терминалы в кафе, отелях и сувенирных лавках Турции, чтобы туристы могли расплачиваться картой «Мир». Об этом пишут «Известия».

Оплата покупок и услуг через установленные терминалы в Турции не будет отличаться от привычной в России.

Эквайринговые устройства сейчас устанавливают не больше пяти российских банков. Все они будут размещаться в местах с большим потоком туристов из РФ.

Система будет работать следующим образом: торговое предприятие в Турции подписывает договор с российским банком и устанавливает его терминал для оплаты по картам «Мир». Банк переводит поступившие деньги на рублевый счет компании в турецкий банк.

Таким образом, бизнес сможет получить свою выручку и не нарушить санкционных требований, так как местный терминал не используется для транзакций.