На «Яндекс.Маркете» можно искать товары по фотографии

Маркетплейс упростил поиск товаров. Теперь найти нужный предмет на «Яндекс.Маркете» можно не только по текстовому описанию, но и по фотографии.

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» добавил умную камеру для поиска нужного товара по фотографии. Об этом пишет портал «RB.RU».

Теперь пользователи смогут найти товары на маркетплейсе не только по текстовому запросу, но и по изображению. Например, с помощью умной камеры удобно искать понравившуюся одежду или предметы интерьера.

Если на платформе нет такого же товара, что на фото, то алгоритмы предложат максимально похожие варианты.

Больше 70% тех, кто хотя бы раз пользовался поиском по изображению, продолжают это делать.

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