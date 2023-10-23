На «Яндекс.Маркете» можно искать товары по фотографии

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» добавил умную камеру для поиска нужного товара по фотографии. Об этом пишет портал «RB.RU».
Теперь пользователи смогут найти товары на маркетплейсе не только по текстовому запросу, но и по изображению. Например, с помощью умной камеры удобно искать понравившуюся одежду или предметы интерьера.
Если на платформе нет такого же товара, что на фото, то алгоритмы предложат максимально похожие варианты.
Больше 70% тех, кто хотя бы раз пользовался поиском по изображению, продолжают это делать.
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