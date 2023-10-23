Магазин мужской одежды Henderson выпустил 4,4 млн акций на 3 млрд рублей

Акции компании начнут торговаться на Мосбирже 2 ноября в 16:00 мск. Участвовать в торгах могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

Сеть магазинов мужской одежды Henderson провела первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Об этом пишет «РБК».

Объем привлеченных средств с учетом стабилизационного пакета составил 3,8 млрд рублей. Старт торгов начнется 2 ноября в 16:00 мск.

Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей, — говорится в пресс-релизе Henderson.

Ценные бумаги будут торговаться под тикером HNFG, акции могут купить квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

Henderson направит на выплату дивидендов не меньше 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка компании останется умеренно (чистый долг/ EBITDA менее 2,5х).

В первом полугодии 2023 года выручка компании выросла на 32% год к году и достигла 7 млрд рублей.