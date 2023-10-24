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Законопроекты

Минфин усилит контроль за сделками между взаимозависимыми лицами

ФНС и Минфин будут бороться с низкими ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями. Налоговая будет корректировать суммы по средним рыночным значениям, а не по минимальным.
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Минфин готовит законопроект, который не позволит компаниям уклоняться от уплаты налогов с помощью нерыночных сделок между взаимозависимыми лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на сайте ведомства.

Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО — расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены, — сказал Сазанов.

Ключевая задача поправок — минимизировать случаи, когда участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) не возвращают валютную выручку в Россию, а скрывают ее через сделки с ценами ниже рыночных.

Налоговая сможет корректировать цены в сделках до медианного значения интервала рыночных цен, а не до минимального, как это работает сейчас.

Недавно мы писали, что ФНС и Минфин собираются расширить круг компаний, за сделками которых будут следить, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов и вывода капитала из РФ.

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