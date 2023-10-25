Депутаты хотят отменить налоги со вкладов до 5 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект об увеличении с 1 до 5 млн рублей суммы процентных доходов, которую исключают при определении базы во время расчета налога со вкладов.
Увеличение суммы, используемой в качестве базы для расчета процентных доходов по вкладам с одного миллиона до пяти миллионов рублей, будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение, — говорится в пояснительной записке.
Налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей затронет большинство жителей страны, в том числе пенсионеров и семей с детьми, которые пытаются получить дополнительный пассивный доход.
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