Депутаты хотят отменить налоги со вкладов до 5 млн рублей

Сейчас вклады меньше 1 млн рублей не облагаются налогом, с большей суммы придется заплатить. Это коснется большинства жителей страны, поэтому депутаты собираются увеличить эту границу до 5 млн рублей.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении с 1 до 5 млн рублей суммы процентных доходов, которую исключают при определении базы во время расчета налога со вкладов.

Увеличение суммы, используемой в качестве базы для расчета процентных доходов по вкладам с одного миллиона до пяти миллионов рублей, будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение, — говорится в пояснительной записке.

Налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей затронет большинство жителей страны, в том числе пенсионеров и семей с детьми, которые пытаются получить дополнительный пассивный доход.