Контрольно-надзорные службы будут нести ответственность за экономическое развитие

Правительство хочет отстранить контролеров от непосредственного взаимодействия с компаниями, чтобы бизнесу было проще расти.

Правительство опубликовало «Концепцию развития контрольно-надзорной деятельности до 2026 года», по которой контролеры будут отвечать за экономическое развитие страны и искать баланс между штрафами и ростом бизнеса. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основная идея Концепции – контрольно-надзорные органы теперь будут нести ответственность не только за качество проверок, но и за экономический рост компаний.

Будет расширяться система досудебного обжалования, личный кабинет портала госуслуг будет аккумулировать всю информацию о проверках и профилактике, а индикаторы риска к 2026 году заменят проверки по жалобам — мы перейдем к «умному контролю», — сказал «Коммерсанту» замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев.

Это значит, что в ближайшие два года правительство будет вносить поправки в КоАП, работать над системой управления рисками и индикаторами для внепланового контроля бизнеса.

Контролеры будут отстранены от непосредственного взаимодействия с компаниями. Плановые проверки затронут только предпринимателей с чрезвычайно высокими категориями риска.

В документе есть пункт, по которому должностные лица государственных и муниципальных учреждений не будут нести административную ответственность, если устранения нарушений «влекут необходимость выделения дополнительного финансирования».

В переводе на обыденный язык — сотрудники бюджетных учреждений и рады бы устранить нарушения, да бюрократический процесс согласования слишком громоздкий. Поэтому давайте штрафовать их не будем, ограничимся требованием разработать «дорожную карту» по устранению нарушений и карту эту выполнить, — написал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что было бы честно распространить этот пункт Концепции не только на государственные предприятия, но и на весь частный бизнес.