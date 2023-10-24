Путин принял закон с критериями «предпринимательских» преступлений

Преступления будут считаться «предпринимательскими», если закон был нарушен с целью систематического получения прибыли.

Президент Владимир Путин подписал закон, который определяет, какие преступления будут считаться «предпринимательскими». Документ вносит изменения в УПК.

Четкие критерии нужны для того, чтобы следственные органы не злоупотребляли своим положением и не возбуждали против бизнесменов дела по общеуголовным статьям, которые не связаны с их профильной деятельностью.

Под преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем, будет пониматься нарушение закона в ходе осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, которая направлена на систематическое получение прибыли.

Прибыль может быть получена от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и при управлении имуществом.

Под преступлением, совершенным руководителем коммерческой организации, будет пониматься нарушение закона при управлении компанией, которое было направлено на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.