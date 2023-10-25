Более 21 миллиона россиян не в состоянии платить по кредитам

Общая сумма задолженности за отчетный период достигла 2,9 трлн руб. (за год рост составил 200 млрд руб.), сообщают «Ведомости».

«В январе—сентябре 2023 года в Федеральной службе судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 22% больше, чем в таком же периоде годом ранее», — сообщили в ФСПП.

Чтобы понять масштаб неплатежей по кредитам в России достаточно сравнить динамику роста должников за последние годы. Так, например, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков, в 2021 году их было уже 14,1 млн, а в 2022 году — 17,3 млн человек.