Wildberries с 13 ноября будет оценивать карточки товаров. Они должны соответствовать характеристикам изделий

Продавцы маркетплейса смогут поднять свои товары в поисковой выдаче, если карточки их товаров будут сделаны по новым требованиям Wildberries.

С 13 ноября 2023 года Wildberries начнет оценивать пользу характеристик в карточках товаров. Об этом сказано в телеграм-канале WB Партнеры.

Продавцам нужно проверить, чтобы информация соответствовала товару. Товары с правильно заполненными карточками будут размещать на первых местах при поисковом запросе пользователей.

Например, у однотонного женского платья не может быть характеристики «Любимые герои». А если вы продаете мобильный телефон — правильно укажите его модель, а не перечисляйте несколько, — говорится в сообщении.

С 25 декабря маркетплейс начнет проверять фотографии в карточках товаров. На что будут смотреть особенно внимательно:

На фото не должно быть завлекающих маркетинговых надписей таких как «скидка», «топ продаж» и подобных фраз.

Разрешение изображений не меньше 900х1200 пикселей.

В карточке должно быть больше одной фотографии товара.

Изображение обуви и аксессуаров должно занимать не меньше 10% площади фотографии, а в других категориях допустимо не менее 20%.

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