Более 320 экспортеров из малого и среднего бизнеса заключили договор страхования отсрочки платежа

Предприниматели, которые работают с иностранными контрагентами на условии отсрочки платежа, заключили больше 320 договоров страхования. Объем одной застрахованной поставки составил 10 млн рублей.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций заключило с представителями МСП, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, более 320 договоров страхования отсрочки платежа. Об этом сказано на сайте Российского экспортного центра.

Объем застрахованных поставок по одному договору достиг 10 млн рублей.

Услугу «Страхование. Отсрочка платежа для МСП» запустили в 2020 году, ее получить можно на цифровой платформе «Мой экспорт».

Решение создано специально для представителей малого и среднего бизнеса, которые поставляют товары или оказывают услуги иностранным партнерам на условии отсрочки платежа.

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