Как посчитать базу для налога на сверхприбыль, если у компании был убыток

База для налога на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. А если в какой-то год был убыток? Минфин разъяснил, как считать в этом случае.

Прибыль исчисляется как сумма налоговых баз по налогу на прибыль.

Если за какой-то год был получен убыток, то налоговая база по налогу на прибыль признается равной нулю.

Если за 2018 года получен убыток, то при определении средней арифметической величины прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, необходимой для исчисления сверхприбыли, показатель «прибыль за 2018 год» принимается равным нулю.

При этом средняя арифметическая величина прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год в таком случае исчисляется как половина прибыли за 2019 год (1/2 от суммы налоговых баз по налогу на прибыль).

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.09.2023 № 03-03-06/1/90870.