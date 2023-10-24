Как посчитать базу для налога на сверхприбыль, если у компании был убыток

Прибыль исчисляется как сумма налоговых баз по налогу на прибыль.
Если за какой-то год был получен убыток, то налоговая база по налогу на прибыль признается равной нулю.
Если за 2018 года получен убыток, то при определении средней арифметической величины прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, необходимой для исчисления сверхприбыли, показатель «прибыль за 2018 год» принимается равным нулю.
При этом средняя арифметическая величина прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год в таком случае исчисляется как половина прибыли за 2019 год (1/2 от суммы налоговых баз по налогу на прибыль).
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.09.2023 № 03-03-06/1/90870.
Комментарии