Срок владения замещающими облигациями собираются считать с момента покупки евробондов

Если компании замещают свои еврооблигации, то срок владения ценной бумагой обнулится. Этого хотят избежать, чтобы инвесторы могли пользоваться налоговым вычетом за долгое владение активами.

Ассоциация владельцев облигаций предложила Госдуме считать срок владения новыми замещающими облигациями с момента покупки изначальных евробондов. Об этом пишут «Известия».

Такой подход позволит инвесторам получать налоговые вычеты за длительное владение ценными бумагами, а у компаний повысится интерес заменять свои еврооблигации.

Сейчас инвесторы могут три года держать облигации, а после продать ценные бумаги и не платить налог с этой прибыли. Предельный размер вычета рассчитывается по формуле: количество лет владения х на 3 млн рублей.

Инвесторы, как минимум, имеют право получить налоговый вычет на 9 млн рублей.

Если евробонд обменяют на замещающую облигацию, то срок владения обнулится. Поэтому, чтобы сохранить права инвесторов, предлагают учитывать весь срок владения евробондами.

По такому же принципу летом 2023 года происходил обмен депозитарных расписок российских эмитентов с иностранных бирж на акции, которые перенесли на отечественные торговые площадки.

Срок владения ценными бумагами рассчитывался с момента покупки основной депозитарной расписки. В итоге инвесторы сохранили свои налоговые преференции.

Рынок замещающих облигаций составляет примерно 2 трлн рублей.

По указу президента компании, у которых есть евробонды, должны заместить их до 1 января 2024 года. Тогда объем замещающих евробондов вырастет до 3,3-4 трлн рублей.

Недавно мы писали, что «Северсталь» стала первой компанией, которой разрешили не выпускать замещающие еврооблигации.

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