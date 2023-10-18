«Северсталь» стала первой компанией, которой разрешили не выпускать замещающие облигации

Если еврооблигации имеют срок погашения до 31 декабря 2024 года, то эмитент может не обратиться в правкомиссию и получить разрешение не выпускать замещающие бонды.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила ПАО «Северсталь» не замещать еврооблигации. Это первое решение, когда эмитенту разрешили «не замещать» евробонды. Об этом сказано на сайте компании.

Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, — говорится в сообщении.

22 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании с еврооблигациями должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие бонды. Однако есть условия, при которых возможно «незамещение»:

если срок погашения облигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно;

если эмитент получил согласие от держателей еврооблигаций, которые торгуются на Мосбирже.

Чтобы не выпускать замещающие облигации, достаточно выполнить как минимум одно из этих условий.

У «Северстали» есть два выпуска еврооблигаций общей номинальной стоимостью 800 млн долларов. Их срок погашения – 16 сентября 2024 года.

Недавно мы писали, что «Тинькофф» запустит первый инвестиционный фонд с замещающими облигациями.