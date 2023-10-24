На «Госуслугах» появился сервис по проверке паспортных данных

Чтобы проверить подлинность паспорта, нужно ввести серию и номер документа, а также указать ФИО владельца. Услуга будет полезной при заключении сделок и договоров.

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить подлинность паспортов. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами, — говорится в сообщении.

Сервис определит не истек ли срок действия паспорта, а также действительно ли МВД выдавали документ с указанными данными.

Чтобы проверить документ нужно ввести серию и номер паспорта и ФИО владельца.

Если сервис не найдет паспортные данные, то нужно обратиться в МВД лично или подать актуальную информацию о документе онлайн.