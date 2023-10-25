Прибыль российского бизнеса Raiffeisen в 2023 году упала на 28%

С января по сентябрь 2023 года прибыль после уплаты налогов Raiffeisen Bank в России сократилась на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сказано в отчете на сайте банка.

Доходность Райффайзенбанка снизила на 5,7%, до 1,024 млрд евро, а операционная прибыль группы в РФ упала на 19,2%, до 2,105 млрд евро.

Кредитный портфель за девять месяцев уменьшился в полтора раза, до 6,303 млрд евро.

В марте 2023 года Европейский Центробанк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) прекратить вести бизнес в РФ. Руководство решило продать местные подразделения и вывести их из группы RBI.