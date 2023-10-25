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Налог на сверхприбыль

После уточненки по налогу на прибыль придется сдать уточненку по налогу на сверхприбыль

База по налогу на сверхприбыль зависит от размера прибыли компании за 2021 – 2022 годы. Если меняется прибыль в декларациях за эти годы, то налог на сверхприбыль тоже надо пересчитать.
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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.10.2023 № 03-03-06/2/94926.

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Напомним, срок уплаты налога на сверхприбыль – 28.01.2024

Если компания сдает уточненку по налогу на прибыль за 2021 и 2022 годы на увеличение налоговой базы, то после 28.01.2024 также надо сдать уточненную декларацию по налогу на сверхприбыль.

Штрафа за нее не будет, если на ЕНС будет положительное сальдо в сумме налога к доплате и пени.

Как начисляют налоги на ЕНС, в том числе, по уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Если из-за уточненки по налогу на прибыль будет уменьшение базы и образуется переплата налога на сверхприбыль, то ее можно будет вернуть с ЕНС по заявлению.

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