Мораторий на трудовые проверки могут отменить

В ФНПР считают, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из письма председателя ФНПР Михаила Шмакова премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ведомости».

В письме говорится, что из-за введенного моратория возникла проблема защиты трудовых прав и свобод граждан, поскольку все плановые проверки отменены, а внеплановые стали возможны в ограниченных случаях. Мораторий также «отрицательно повлиял» на неформальную занятость, в том числе участились случаи подмены трудовых отношений сотрудничеством по договору подряда или в качестве самозанятого, следует из письма.

Напомним, мораторий был введен постановлением правительства от 10 марта 2022 г. для поддержки бизнеса в связи с введенными санкциями. Согласно этому документу, внеплановые проверки предприятий можно проводить только в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью людей. Для этого нужно согласование с прокуратурой. В марте этого года действие нормы продлили до 2030 г.