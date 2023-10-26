Госдума приняла законопроект о введении ИИС-3 с 2024 года

По новому инвестиционному счету третьего типа можно получить вычет в размере 13% от годовой суммы пополнения, а также освобождение от налога на доход от вложений, но не больше 30 млн рублей.

7 ноября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о внедрении в 2024 году индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3).

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в течение двух-трех лет откроется около 10 млн инвестиционных счетов третьего типа. Об этом пишет «ТАСС».

Мы, конечно, рассчитываем, что будет несколько миллионов счетов такого рода. Я надеюсь, что в среднесрочной перспективе мы дойдем до 10 млн (счетов). Средний чек по ним, по опыту, в среднем составляет в районе 500 тыс. рублей. Это в среднесрочной перспективе, два-три года, — сказал Алексей Моисеев.

Сейчас существует два типа ИИС. Первый предполагает возврат владельцу 13% от внесенной суммы в качестве налогового вычета. Его можно получать в течение трех лет, а максимальная сумма вычета не должна превышать 52 тыс. рублей в год.

Второй вид ИИС освобождает инвестора от налога на доход от вложений в случае закрытия счета. Чтобы получить эту льготу счет должен быть закрыт не раньше, чем через три года после открытия.

Теперь появится ИИС-3, который заменит предыдущие два инвестиционных счета.

Срок действия ИИС-3 будет зависеть от года открытия. Если договор заключен в 2024-2026 годах, то счет будет существовать пять лет. Если в 2027 году — шесть лет, если в 2028 году – семь лет, в 2029 — восемь лет, в 2030 — девять лет.

Налоговые вычеты по ИИС-3 будут включать в себя возврат 13% от внесенной на счет суммы, а также освобождение от налога на доход от инвестиционной деятельности на сумму не больше 30 млн рублей.