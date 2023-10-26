Глава «Сбера»: новые хакеры атакуют крупнейшие российские ресурсы

В месяц банк отражает около 10 хакерских атак. Киберпреступникам ни разу не удавалось пробить даже первый контур защиты банка.

Две недели назад «Сберу» удалось отразить самую мощную в истории банка DDоS-атаку. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу кредитной организации Германа Грефа.

Но мы заметили, что это новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы, — сказал Греф.

С конца февраля 2022 года Сбербанк каждый месяц сталкивается примерно с 10 кибератаками, но злоумышленникам не удается пробить даже первый из трех контуров защиты.