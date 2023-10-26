Новости для бухгалтера
Алименты

Алименты безработным считают от зарплаты в 70 тыс. рублей

Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении пристава исходя из размера алиментов, установленного решением суда или соглашением об уплате алиментов.
70

Если должник в этот период не работал или он не представил документы о доходах за этот период, то задолженность по алиментам считают исходя из размера средней зарплаты в РФ на момент взыскания задолженности.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 24.10.2023 № 27-3/ООГ-9991.

Размер средней зарплаты по РФ можно найти на сайте Росстата. Она там указана по месяцам.

Вот средняя за 2023 год:

Ранее Минтруд разъяснял, что алименты можно удерживать из зарплаты сотрудника по его заявлению, даже если нет исполнительного листа (письмо от 12.07.2023 № 27-3/ООГ-7317).

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