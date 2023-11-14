Цифровой рубль

ВТБ создал технологию по снятию цифровых рублей в банкоматах

Банк сначала переведет цифровые рубли в безналичные, а потом их можно будет снять в банкомате, как деньги с карты.
17

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию, которая позволяет снимать цифровые рубли через банкоматы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сейчас снятие наличных с цифрового счета тестируют участники эксперимента, потом функционал будет доступен всем пользователям.

Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис, — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Чтобы получить наличные с электронного кошелька цифровых рублей, клиенту нужно навести камеру смартфона на QR-код банкомата. В приложении «ВТБ Онлайн» выбрать счет цифрового рубля, с которого хотите снять наличные.

Сначала выбранная сумма поступит на безналичный счет, а потом будет доступна для снятия в банкомате.

Формула расчета такова: один цифровой рубль равен одному безналичному рублю, который в свою очередь равен одному наличному рублю.

Платежи и переводы цифровых рублей физических лиц проходят бесплатно и не облагаются комиссией. Однако, если физлицо переводит цифровую валюту юрлицам, то комиссия составит 0,3% от платежа.

Тестирование цифрового рубля будет проходить до 2025 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обучение для бухгалтеров

    ✨Только 11.11 ❤️Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

    На «Клерке» началась распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.

    ✨Только 11.11 ❤️Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум
    1
    157
    Логотип molyanov
    molyanov

    Как и сколько платить копирайтерам, редакторам и главредам, чтобы они не сбежали при первом оффере со стороны

    Привет! Меня зовут Павел Молянов, я руковожу агентством контент-маркетинга «Сделаем», поэтому варюсь в копирайтерско-редакторской тусовке. И такое ощущение, что весь рынок хороших контентщиков — это человек 100, которые бегают из проекта проект. На какой проект ни посмотришь, везде знакомые лица.

    Как и сколько платить копирайтерам, редакторам и главредам, чтобы они не сбежали при первом оффере со стороны
    28

    Календарь вебинаров

    27
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Цифровой рубль

    ВТБ создал технологию по снятию цифровых рублей в банкоматах

    Банк сначала переведет цифровые рубли в безналичные, а потом их можно будет снять в банкомате, как деньги с карты.

    17
    Логотип ToT
    ToT
    Пользователи интернета

    ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка

    Искусственный интеллект, вооружённый аналитикой и данными, против дизайнеров Клерка, вооружённых кофе и творческими замашками. Это не просто борьба за лучший дизайн логотипа, это противостояние между алгоритмической точностью и человеческими детьми со смузи.

    ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка
    11
    141
    Инвестиции

    СПБ Биржей будет управлять Евгений Сердюков

    Генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов вышел из Совета директоров, его место занял Евгений Сердюков.

    1
    71

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Кредитование

    Набиуллина: потребительское кредитование идет на спад

    Меры, которые принял Центробанк по охлаждению кредитования, начали работать. Теперь банки выдают меньше займов и потребительский спрос сокращается.

    2
    442
    НДС

    💼 В гостинице можно жить с НДС 0%, а в санатории – с НДС 20%

    Минфин выпустил очередное письмо, где снова отказал санаториям в ставке НДС 0% по услугам проживания без лечения.

    170

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Налог на сверхприбыль

    После уточненки по налогу на прибыль придется сдать уточненку по налогу на сверхприбыль

    База по налогу на сверхприбыль зависит от размера прибыли компании за 2021 – 2022 годы. Если меняется прибыль в декларациях за эти годы, то налог на сверхприбыль тоже надо пересчитать.

    288
    Налоговый агент по НДФЛ

    Заявление на возврат НДФЛ может быть электронным без КЭП

    Если организация излишне удержала НДФЛ, его можно вернуть по заявлению. Причем это заявление может быть как бумажным, так и электронным. Разъяснения по поводу электронного заявления дали налоговики.

    274
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды

    Инвестор должен знать в первую очередь два банка: тот, в который нужно инвестировать (Сбер) и тот, в который не нужно инвестировать ни при каких условиях (ВТБ). Но особо любознательные должны знать вообще всё про банки, акции которых торгуются на Мосбирже.

    Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды
    2
    110
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как мне продвинуться в бухгалтерии и получить развитие?

    Добрый вечер! Пожалуйста, порекомендуйте , как поступить. Я - бухгалтер на первичных документах уже сто лет. На работе все хорошо в плане з/п, а вот развития нет. Хочется как то продвигаться.

    1
    204

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип ToT
    ToT
    Бухгалтеры

    С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день

    Привет всем, кто сегодня отмечает не просто пятницу а наш профессиональный праздник — День бухгалтера! Давайте вместе отметим этот день, ведь каждый из нас вносит огромный вклад в мир финансов и бухгалтерии!

    С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день
    1
    212
    Бухгалтеры

    С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день

    Привет всем, кто сегодня отмечает не просто пятницу а наш профессиональный праздник — День бухгалтера! Давайте вместе отметим этот день, ведь каждый из нас вносит огромный вклад в мир финансов и бухгалтерии!

    С Днем бухгалтера, друзья! Отмечаем вместе этот особенный день
    2
    350

    Разборы законов

    1 036
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые схемы

    ФСБ и ФНС вскрыли «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя

    Выявлены две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого в теневой оборот. О том, как более 40% медицинского спирта уходит в криминальный оборот.

    112
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    ✨Не пропустите! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

    На «Клерке» началась распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.

    ✨Не пропустите! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум
    9
    399
    Бухгалтеры

    В Трибуне решают, когда именно надо отмечать День бухгалтера

    В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий. Большинство клерков склонятся, что сегодня — 10 ноября.

    1
    218
    Экономика России

    Силуанов: решения ЦБ об увеличении ставки были нужны, чтобы не допустить роста цен в магазинах

    Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, для чего ЦБ повышал вставку последние два раза.

    179
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    С международным днём бухгалтера!

    Коллеги! С международным днём бухгалтера! Пусть в этот день дебеты и кредиты, отчеты и накладные отдохнут от вас, ведь сегодня каждый бухгалтер отмечает свой профессиональный день. Желаю, чтобы и в личной жизни всё сходилось и ничего списывать не приходилось.

    1
    112
    НДФЛ

    Отступные при увольнении по соглашению сторон не облагаются НДФЛ и взносами

    При увольнении по соглашению сторон сотруднику может быть выплачена компенсация. В пределах трех средних зарплат она не облагается ни НДФЛ, ни страховыми взносами.

    181
    Бесплатно с НДФЛ

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

    С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

    Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
    170