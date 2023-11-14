ВТБ создал технологию по снятию цифровых рублей в банкоматах

Банк сначала переведет цифровые рубли в безналичные, а потом их можно будет снять в банкомате, как деньги с карты.

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию, которая позволяет снимать цифровые рубли через банкоматы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сейчас снятие наличных с цифрового счета тестируют участники эксперимента, потом функционал будет доступен всем пользователям.

Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис, — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Чтобы получить наличные с электронного кошелька цифровых рублей, клиенту нужно навести камеру смартфона на QR-код банкомата. В приложении «ВТБ Онлайн» выбрать счет цифрового рубля, с которого хотите снять наличные.

Сначала выбранная сумма поступит на безналичный счет, а потом будет доступна для снятия в банкомате.

Формула расчета такова: один цифровой рубль равен одному безналичному рублю, который в свою очередь равен одному наличному рублю.

Платежи и переводы цифровых рублей физических лиц проходят бесплатно и не облагаются комиссией. Однако, если физлицо переводит цифровую валюту юрлицам, то комиссия составит 0,3% от платежа.

Тестирование цифрового рубля будет проходить до 2025 года.